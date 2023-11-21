МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В столице проводится тестирование нового формата карты москвича в виде стикера с чипом, следует из заявления в Telegram-канале столичного департамента информационных технологий. Журналисты протестировали платежный стикер от "Тинькофф"

"Тестируем новый формат карты москвича — стикер с чипом, который можно наклеить на смартфон и пользоваться привычными сервисами карты. Стикер — удобный современный формат, к которому уже привыкли многие горожане. Пользоваться им так же просто, как и обычной картой", — сказано в сообщении.

По данным департамента, если новый формат карты будет популярен среди жителей города, его развитие будет продолжено. Это позволит сократить время оформления карты и временного билета, а также изменять льготную категорию без необходимости замены карты.

Тестирование продлится до конца ноября, заявили в департаменте.