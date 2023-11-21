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В столице запустили тестирование нового формата карты москвича
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В столице проводится тестирование нового формата карты москвича в виде стикера с чипом, следует из заявления в Telegram-канале столичного департамента информационных технологий... ПРАЙМ, 21.11.2023
общество , новости, россия, москва, карта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В столице проводится тестирование нового формата карты москвича в виде стикера с чипом, следует из заявления в Telegram-канале столичного департамента информационных технологий.
"Тестируем новый формат карты москвича — стикер с чипом, который можно наклеить на смартфон и пользоваться привычными сервисами карты. Стикер — удобный современный формат, к которому уже привыкли многие горожане. Пользоваться им так же просто, как и обычной картой", — сказано в сообщении.
По данным департамента, если новый формат карты будет популярен среди жителей города, его развитие будет продолжено. Это позволит сократить время оформления карты и временного билета, а также изменять льготную категорию без необходимости замены карты.
Тестирование продлится до конца ноября, заявили в департаменте.