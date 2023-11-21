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https://1prime.ru/society/20231121/842321124.html
Путин раскрыл цели использования Западом доктрины прав человека
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Западные страны пытались применять доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства обратился к участникам... ПРАЙМ, 21.11.2023
общество , новости, россия, запад, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Западные страны пытались применять доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства обратился к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Соответствующий текст зачитал руководитель Совета по правам человека Валерий Фадеев.
"Существующий глубокий кризис стал следствием постоянных попыток коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования", — отметил президент.
Путин добавил, что в мире появился запрос на кардинальные перемены в сфере обеспечения прав человека. По его словам, потребность в обеспечении справедливого подхода к реализации прав налицо.
Всеобщая декларация прав человека — первое глобальное определение прав, которыми обладают все люди. Документ были принят Генассамблеей ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года, рекомендован для всех стран-членов Организации Объединенных Наций.