МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Западные страны пытались применять доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил, что до 2014 года не допускал и мысли о конфликте с Украиной

Глава государства обратился к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Соответствующий текст зачитал руководитель Совета по правам человека Валерий Фадеев.

"Существующий глубокий кризис стал следствием постоянных попыток коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования", — отметил президент.

Путин добавил, что в мире появился запрос на кардинальные перемены в сфере обеспечения прав человека. По его словам, потребность в обеспечении справедливого подхода к реализации прав налицо.

Всеобщая декларация прав человека — первое глобальное определение прав, которыми обладают все люди. Документ были принят Генассамблеей ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года, рекомендован для всех стран-членов Организации Объединенных Наций.