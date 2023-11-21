МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба сегодня — это инновационное ведомство, которое вносит весомый вклад в стабильное функционирование финансовой системы России, служба внедряет в свою работу передовые технологии, которые делают взаимодействие с ней простым и комфортным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава ФНС раскрыл причину налоговых претензий к блогерам

"От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов. Новая служба в стране создавалась тридцать три года назад. Ничего подобного на тот момент не существовало. Сегодня это инновационное ведомство, которое вносит весомый вклад в стабильное функционирование финансовой системы государства", — сказал Мишустин в своем видеообращении к сотрудникам и ветеранам Федеральной налоговой службы.

Он добавил, что ФНС успешно обеспечивает поступление налоговых доходов в бюджеты всех уровней и их эффективное администрирование — от этого зависит выполнение приоритетных задач, поставленных президентом, прежде всего — по модернизации экономики и развитию социальной сферы, повышению уровня жизни людей.

"Служба активно внедряет в свою работу новейшие технологии, улучшает качество услуг гражданам и бизнесу. Уже можно говорить о развитии в России, по сути, современной налоговой экосистемы, состоящей из удобных и эффективных цифровых сервисов. Они помогают человеку избегать ошибок, позволяют проводить платежи в бюджет без очередей, без хождения по инстанциям. Такие передовые инструменты избавляют от необходимости готовить отчетность. Это касается самозанятых и малый бизнес. Взаимодействие с инспекцией за эти годы стало максимально простым и комфортным", — отметил Мишустин.

По его словам, своим опытом ФНС готова делиться с коллегами из дружественных государств, заинтересованных в сотрудничестве. В свою очередь правительство РФ продолжает последовательно сокращать административную нагрузку на бизнес и принимает широкий комплекс мер для поддержки частной инициативы.

Премьер назвал сотрудников ФНС настоящими профессионалами, которых отличает высокая квалификация, ответственный подход к обязанностям, большой опыт, непримиримость к нарушениям законов и интересов страны, внимательное отношение к каждому человеку. Особую признательность Мишустин выразил ветеранам службы.

"Благодаря слаженной работе всего коллектива, сейчас Служба – это современная, динамично развивающаяся структура. Сегодня перед Россией стоят масштабные цели. Нужно обеспечить прорывное развитие страны, для этого действовать вместе — объединяя усилия на всех уровнях. Уверен, что так мы способны решить любые поставленные задачи, ответить на самые сложные вызовы", — заключил премьер.