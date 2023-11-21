МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Введение Единого государственного экзамена не содействовало повышению качества образования, нужно исправить недостатки и стараться извлечь максимум пользы, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий. В Госдуме назвали введение ЕГЭ большой ошибкой

Профессор 21 ноября выступил на совещании по вопросам повышения качества физико-математического и химико-биологического образования.

"Всем известна моя позиция по ЕГЭ. Я считал и считаю, что введение ЕГЭ в целом не содействовало повышению качества образования в стране. Но сегодня это для нас закон, и мы действуем в его рамках", — сказал Садовничий.

На этом фоне он призвал извлечь максимум пользы из положительных сторон экзамена и исправить его недостатки.

По словам ректора МГУ, одним из минусов ЕГЭ является высокая степень совпадения заданий на экзамене с задачами из демонстрационных вариантов, что приводит к отрабатыванию вариантов вместо систематического освоения содержания предмета.

"Репетиторы, так сказать, натаскивают, например, на решение "задачи номер четыре" — и так по всем заданиям. И это, конечно, идет в ущерб освоению в школе фундаментальных основ математического знания. Мы видим и недостаток фундаментальности, и дефицит качества в конкретных заданиях ЕГЭ", — пояснил он.