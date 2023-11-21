МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Некоторые граждане, покинувшие Россию, отрабатывая "свои копейки", прикладывают все усилия, чтобы дискредитировать и сорвать выборы в России, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Выборы в Польше напугали Украину

"Мы вместе с обществом добиваемся того самого суверенитета, который так важен для нас… Сейчас будут выборы президента (РФ) в марте 2024 года, и уже вот какая работа (проводится)… Те подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас отрабатывают свои жалкие… копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы, дискредитировать выборы (в РФ)", — отметила глава ЦИК.

Памфилова также добавила, что комиссия осведомлена о готовящейся дискредитации выборного процесса в стране.