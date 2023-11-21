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https://1prime.ru/society/20231121/842322852.html
Памфилова рассказала о желающих сорвать выборы в России "за копейки"
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Некоторые граждане, покинувшие Россию, отрабатывая "свои копейки", прикладывают все усилия, чтобы дискредитировать и сорвать выборы в России, заявила глава Центральной... ПРАЙМ, 21.11.2023
общество , новости, россия, выборы, цик
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Некоторые граждане, покинувшие Россию, отрабатывая "свои копейки", прикладывают все усилия, чтобы дискредитировать и сорвать выборы в России, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Мы вместе с обществом добиваемся того самого суверенитета, который так важен для нас… Сейчас будут выборы президента (РФ) в марте 2024 года, и уже вот какая работа (проводится)… Те подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас отрабатывают свои жалкие… копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы, дискредитировать выборы (в РФ)", — отметила глава ЦИК.
Памфилова также добавила, что комиссия осведомлена о готовящейся дискредитации выборного процесса в стране.