МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Механизмы, созданные для борьбы с бедностью и голодом, стали инструментами неометрополий против неугодных стран, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев заявил, что Россия победит

"Те институты, которые изначально создавались для решения проблем голода, бедности, глобального неравенства, превратились в орудие неометрополий против неугодных государств. Примеров очень много, я не буду их приводить, вы отлично их знаете", — отметил Медведев.

Кроме того, по словам зампреда Совбеза России, часть стран — и в основном это, конечно, коллективный Запад, — активно распоряжаются ресурсами международной финансово-экономической системы, которые были сосредоточены в их руках.

21 ноября прошло заседание организационного комитета Форума сторонников борьбы с современными проявлениями неоколониализма. В нем приняли участие 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы, а также Латинской Америки.