Медведев: институты борьбы с бедностью и голодом стали орудием в руках Запада
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Механизмы, созданные для борьбы с бедностью и голодом, стали инструментами неометрополий против неугодных стран, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
"Те институты, которые изначально создавались для решения проблем голода, бедности, глобального неравенства, превратились в орудие неометрополий против неугодных государств. Примеров очень много, я не буду их приводить, вы отлично их знаете", — отметил Медведев.
Кроме того, по словам зампреда Совбеза России, часть стран — и в основном это, конечно, коллективный Запад, — активно распоряжаются ресурсами международной финансово-экономической системы, которые были сосредоточены в их руках.
21 ноября прошло заседание организационного комитета Форума сторонников борьбы с современными проявлениями неоколониализма. В нем приняли участие 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы, а также Латинской Америки.
https://1prime.ru/society/20231121/842327654.html