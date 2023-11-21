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Польские фермеры с четверга помогут блокировать границу с Украиной
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Польские фермеры с четверга примут участие в блокировании границы с Украиной, заявила администрация приграничного населенного пункта Медыка. "С 23 по 26 ноября 2023 года с 9 до 20... ПРАЙМ, 21.11.2023
общество , новости, украина, польша, фермеры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАРШАВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Польские фермеры с четверга примут участие в блокировании границы с Украиной, заявила администрация приграничного населенного пункта Медыка.
"С 23 по 26 ноября 2023 года с 9 до 20 часов будет организован протест. Его местом станет пограничный переход на национальной дороге DK 28", — сказано в сообщении.
Фермеры протестуют против наплыва дешевого продовольствия из Украины и поддерживают требования перевозчиков о восстановлении системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и поставок для украинских войск.
В ходе блокировки пропускать будут только служебные машины, автомобили с гуманитарной помощью и грузами военного назначения, а также автобусы, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что примерно 100 фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют выйти на трехдневный протест на пограничном переходе в Медыке в четверг.
Уже несколько недель границу блокируют польские перевозчики. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских конкурентов. В Киеве заявили о подготовке исков против бастующих.