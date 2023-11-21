ВАРШАВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Польские фермеры с четверга примут участие в блокировании границы с Украиной, заявила администрация приграничного населенного пункта Медыка. Польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной

"С 23 по 26 ноября 2023 года с 9 до 20 часов будет организован протест. Его местом станет пограничный переход на национальной дороге DK 28", — сказано в сообщении.

Фермеры протестуют против наплыва дешевого продовольствия из Украины и поддерживают требования перевозчиков о восстановлении системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и поставок для украинских войск.

В ходе блокировки пропускать будут только служебные машины, автомобили с гуманитарной помощью и грузами военного назначения, а также автобусы, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что примерно 100 фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют выйти на трехдневный протест на пограничном переходе в Медыке в четверг.

Уже несколько недель границу блокируют польские перевозчики. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских конкурентов. В Киеве заявили о подготовке исков против бастующих.

