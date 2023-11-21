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https://1prime.ru/society/20231121/842329377.html
Жители Хельсинки принесли цветы к подбитому на Украине российскому танку
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Пострадавший на Украине российский танк Т-72, доставленный в порт Вуосаари в Финляндии, превратился в мемориал, передает газета Etelä — Suomen Sanomat. Ранее российский танк был... ПРАЙМ, 21.11.2023
общество , новости, россия, финляндия, танки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — ПРАЙМ. Пострадавший на Украине российский танк Т-72, доставленный в порт Вуосаари в Финляндии, превратился в мемориал, передает газета Etelä — Suomen Sanomat.
Ранее российский танк был выставлен в таких городах, как Берлин, Рига, Таллин и Вильнюс с целью напоминания о реалистичности войны. В Финляндии танк стал мемориалом, а местные жители несут к нему цветы и свечи.
"Мы заметили, что некоторые люди на русском языке говорят в TikTok: "Пожалуйста, идите и доставьте розы в память о погибших российских гражданах". Мы все это время убирали розы", — сообщил председатель организации Your Finnish Friends ("Ваши финские друзья") Каспер Канносто.
Предполагается, что танк будет стоять на площади Кансадаистори в Хельсинки до 7 декабря.
Событие происходит на фоне напряженной ситуации на российско-финской границе, которую финны постепенно закрывают.