ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — ПРАЙМ. Пострадавший на Украине российский танк Т-72, доставленный в порт Вуосаари в Финляндии, превратился в мемориал, передает газета Etelä — Suomen Sanomat. Финляндия намерена закрыть пропускные пункты на границе с Россией

Ранее российский танк был выставлен в таких городах, как Берлин, Рига, Таллин и Вильнюс с целью напоминания о реалистичности войны. В Финляндии танк стал мемориалом, а местные жители несут к нему цветы и свечи.

"Мы заметили, что некоторые люди на русском языке говорят в TikTok: "Пожалуйста, идите и доставьте розы в память о погибших российских гражданах". Мы все это время убирали розы", — сообщил председатель организации Your Finnish Friends ("Ваши финские друзья") Каспер Канносто.

Предполагается, что танк будет стоять на площади Кансадаистори в Хельсинки до 7 декабря.

Событие происходит на фоне напряженной ситуации на российско-финской границе, которую финны постепенно закрывают.