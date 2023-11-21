2023-11-21T17:39:01+03:00
2023-11-21T17:39:01+03:00
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Неизвестные перекрыли движение грузовиков из Словакии на Украину
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Неизвестные со словацкой стороны без предупреждений перекрыли проезд грузового транспорта на границе с Украиной, рассказали в государственной таможенной службе страны. "Сегодня,... ПРАЙМ, 21.11.2023
общество , новости, в мире, словакия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Неизвестные со словацкой стороны без предупреждений перекрыли проезд грузового транспорта на границе с Украиной, рассказали в государственной таможенной службе страны.
"Сегодня, 21 ноября, возможны задержки оформления в пункте пропуска "Вышне Немецкое — Ужгород" на границе со Словакией. Это связано прежде всего с тем, что со словацкой стороны неизвестные лица без каких-либо предупреждений перекрыли движение грузового транспорта. Пока что смежная сторона официально не уведомляла украинскую о возможной блокировке границы, а также, присоединились ли к блокаде польских дальнобойщиков и словацкие перевозчики", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможенной службы.
Ранее поступила информация, что Союз перевозчиков Словакии ненадолго перекрыл КПП на границе с Украиной, чтобы поддержать польских коллег, которые потребовали вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.
Польские фермеры в четверг примут участие в блокировании границы с Украиной в целях выразить протест против дешевого продовольствия из страны и поддержать требования перевозчиков.