МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Неизвестные со словацкой стороны без предупреждений перекрыли проезд грузового транспорта на границе с Украиной, рассказали в государственной таможенной службе страны. Польские фермеры с четверга помогут блокировать границу с Украиной

"Сегодня, 21 ноября, возможны задержки оформления в пункте пропуска "Вышне Немецкое — Ужгород" на границе со Словакией. Это связано прежде всего с тем, что со словацкой стороны неизвестные лица без каких-либо предупреждений перекрыли движение грузового транспорта. Пока что смежная сторона официально не уведомляла украинскую о возможной блокировке границы, а также, присоединились ли к блокаде польских дальнобойщиков и словацкие перевозчики", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможенной службы.

Ранее поступила информация, что Союз перевозчиков Словакии ненадолго перекрыл КПП на границе с Украиной, чтобы поддержать польских коллег, которые потребовали вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

Польские фермеры в четверг примут участие в блокировании границы с Украиной в целях выразить протест против дешевого продовольствия из страны и поддержать требования перевозчиков.