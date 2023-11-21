МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Пенсионер прервал слушания проекта бюджета в парламенте Австрии, сорвав с себя рубашку и крикнув, что это все, что у него осталось после похода в продуктовый магазин. Польские фермеры с четверга помогут блокировать границу с Украиной

Сообщается, что мужчина в белой нательной рубашке с галерки в парламенте начал выкрикивать свои упреки в адрес австрийских властей.

"Ты снял с меня последнюю рубашку! Это все, что у меня осталось, как у получателя минимальной пенсии, после похода в супермаркет", — кричал он.

Охрана вывела пенсионера из зала, а председатель парламента Вольфганг Соботка прервал дебаты. Когда мужчину выводили, он продолжал кричать: "Вы нас грабите, это самая большая кража в истории! Наглость! Позор!".

Позднее партия "Перемена" заявила, что это была запланированная ею акция протеста, а принял участие в ней их активист Томас. Уточняется, что Томас ранее, чтобы привлечь внимание парламента к проблемам бедных, приклеил себя к золотому роялю в здании ведомства.