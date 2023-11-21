2023-11-21T17:47:00+03:00
2023-11-21T17:57:07+03:00
2023-11-21T17:47:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231121/842329686.html
Пенсионер устроил протестную акцию в парламенте Австрии
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пенсионер прервал слушания проекта бюджета в парламенте Австрии, сорвав с себя рубашку и крикнув, что это все, что у него осталось после похода в продуктовый магазин. Сообщается,... ПРАЙМ, 21.11.2023
общество , новости, в мире, парламент, австрия, акция протеста
https://cdnn.1prime.ru/images/84023/50/840235037.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84023/50/840235037.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84023/50/840235036.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84023/50/840235036.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84023/50/840235024.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84023/50/840235024.jpg
https://1prime.ru/society/20231121/842328894.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Пенсионер прервал слушания проекта бюджета в парламенте Австрии, сорвав с себя рубашку и крикнув, что это все, что у него осталось после похода в продуктовый магазин.
Сообщается, что мужчина в белой нательной рубашке с галерки в парламенте начал выкрикивать свои упреки в адрес австрийских властей.
"Ты снял с меня последнюю рубашку! Это все, что у меня осталось, как у получателя минимальной пенсии, после похода в супермаркет", — кричал он.
Охрана вывела пенсионера из зала, а председатель парламента Вольфганг Соботка прервал дебаты. Когда мужчину выводили, он продолжал кричать: "Вы нас грабите, это самая большая кража в истории! Наглость! Позор!".
Позднее партия "Перемена" заявила, что это была запланированная ею акция протеста, а принял участие в ней их активист Томас. Уточняется, что Томас ранее, чтобы привлечь внимание парламента к проблемам бедных, приклеил себя к золотому роялю в здании ведомства.