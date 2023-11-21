МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Фестиваль молодежи в Сочи может помочь строительству многополярного мира, сможет консолидировать молодежь, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам старта 100-дневного отсчета до фестиваля. Путин прокомментировал попытки отменить русскую культуру

"Уверен, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодёжь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами", — сказал президент в видеообращении.

Путин также отметил, что Россия — это страна возможностей, особенно для молодежи, а грядущий фестиваль поможет молодым людям со всего мира увидеть Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным разнообразием.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в начале марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, для участия в фестивале поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран.