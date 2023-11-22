МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. МИШУСТИН ПОРУЧИЛ МИНЦИФРЫ ДО 1 АПРЕЛЯ 2024 Г СОЗДАТЬ ДОСТУПНУЮ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПЛАТФОРМУ ПО ИИ НА БАЗЕ "ГОСТЕХА" — КАБМИН

МИШУСТИН ПОРУЧИЛ МИНЭКУ, МИНЦИФРЫ И МИНФИНУ К 15 АПРЕЛЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦПРОЕКТА "ЭКОНОМИКА ДАННЫХ" В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ИИ — КАБМИН

КАБМИН РФ: ПРИ ОБНОВЛЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИИ БУДЕТ СФОРМИРОВАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ЧАСТЬЮ НОВОГО НАЦПРОЕКТА "ЭКОНОМИКА ДАННЫХ"

МИШУСТИН ПОРУЧИЛ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ С 2025 Г ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЙ С ИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФЕДПРОЕКТА "ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" — КАБМИН

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