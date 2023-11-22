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2023
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Мишустин поручил создать для органов власти платформу по ИИ
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МИШУСТИН ПОРУЧИЛ МИНЦИФРЫ ДО 1 АПРЕЛЯ 2024 Г СОЗДАТЬ ДОСТУПНУЮ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПЛАТФОРМУ ПО ИИ НА БАЗЕ "ГОСТЕХА" — КАБМИН МИШУСТИН ПОРУЧИЛ МИНЭКУ, МИНЦИФРЫ И МИНФИНУ К 15... ПРАЙМ, 22.11.2023
общество , новости, россия, правительство рф, михаил мишустин, искусственный интеллект
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. МИШУСТИН ПОРУЧИЛ МИНЦИФРЫ ДО 1 АПРЕЛЯ 2024 Г СОЗДАТЬ ДОСТУПНУЮ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПЛАТФОРМУ ПО ИИ НА БАЗЕ "ГОСТЕХА" — КАБМИН
МИШУСТИН ПОРУЧИЛ МИНЭКУ, МИНЦИФРЫ И МИНФИНУ К 15 АПРЕЛЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦПРОЕКТА "ЭКОНОМИКА ДАННЫХ" В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ИИ — КАБМИН
КАБМИН РФ: ПРИ ОБНОВЛЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИИ БУДЕТ СФОРМИРОВАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ЧАСТЬЮ НОВОГО НАЦПРОЕКТА "ЭКОНОМИКА ДАННЫХ"
МИШУСТИН ПОРУЧИЛ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ С 2025 Г ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЙ С ИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФЕДПРОЕКТА "ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" — КАБМИН
Новость дополняется