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В Москве задержали торговцев нелегальными лекарствами
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В Москве силовики задержали четырех человек, причастных к незаконной торговле лекарствами, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного Комитета России... ПРАЙМ, 22.11.2023
право, общество , новости, россия, ск, лекарства
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В Москве силовики задержали четырех человек, причастных к незаконной торговле лекарствами, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного Комитета России Юлия Иванова.
По данным следствия, было изъято медикаментов на 100 миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники объединились в организованную преступную группу для ввоза и реализации некачественных лекарственных препаратов, используемых в косметологии. Нелегальная продукция сбывалась через интернет и соцсети.
"В ходе предварительного следствия установлено, что стоимость препарата в интернет-магазинах варьировалась от 2,5 до 25 тысяч рублей. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 100 миллионов рублей", — отметила Иванова.
Следствие продолжает работу над установлением личностей злоумышленников, однако в рамках уголовного дела троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.