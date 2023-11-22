МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В Москве силовики задержали четырех человек, причастных к незаконной торговле лекарствами, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного Комитета России Юлия Иванова.

Лекарства и деньги

Лекарства хотят отпускать через автоматы

По данным следствия, было изъято медикаментов на 100 миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники объединились в организованную преступную группу для ввоза и реализации некачественных лекарственных препаратов, используемых в косметологии. Нелегальная продукция сбывалась через интернет и соцсети.

"В ходе предварительного следствия установлено, что стоимость препарата в интернет-магазинах варьировалась от 2,5 до 25 тысяч рублей. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 100 миллионов рублей", — отметила Иванова.

Следствие продолжает работу над установлением личностей злоумышленников, однако в рамках уголовного дела троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.