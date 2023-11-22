МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В Москве силовики задержали четырех человек, причастных к незаконной торговле лекарствами, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного Комитета России Юлия Иванова. Лекарства хотят отпускать через автоматы

По данным следствия, было изъято медикаментов на 100 миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники объединились в организованную преступную группу для ввоза и реализации некачественных лекарственных препаратов, используемых в косметологии. Нелегальная продукция сбывалась через интернет и соцсети.

"В ходе предварительного следствия установлено, что стоимость препарата в интернет-магазинах варьировалась от 2,5 до 25 тысяч рублей. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 100 миллионов рублей", — отметила Иванова.

Следствие продолжает работу над установлением личностей злоумышленников, однако в рамках уголовного дела троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.