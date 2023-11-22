СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — ПРАЙМ. Работать над условиями по урегулированию конфликта на Украине будет не Владимир Зеленский, считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Все выложил". Зеленский пожаловался на недостаточную помощь США

Ранее Зеленский заявил в интервью Fox News, что Киев может обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его идею по мирному урегулированию конфликта и добавил, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим.

Кастюкевич отметил, что Зеленский не самостоятелен и, по сути, не может ничего никому заявлять, его дело — озвучивать тексты, которые дают западные "сценаристы".

"Украина — не его страна, а украинцы — не его народ, судя по тому, как он относится и к одному, и к другому. Если кто и будет формулировать условия, со временем, когда цели СВО будут достигнуты, то это Россия, но никак не Зеленский", — сказал РИА Новости сенатор.

Он также отметил, что в течение последних полутора лет Россия глобально перестроилась на жизнь в условиях СВО, а российская экономика не просто выжила в условиях санкций, но и развивается.

"И посмотрите на Украину, окончательно превратившуюся в придаток Запада, который уже им и не нужен. Как чемодан без ручки. И вот когда военная помощь Украине прекратится, а произойдет это очень скоро, заокеанские "сценаристы" начнут формировать почву для переговоров", — заключил Кастюкевич.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.