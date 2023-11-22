СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — ПРАЙМ. Работать над условиями по урегулированию конфликта на Украине будет не Владимир Зеленский, считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Президент Украины Владимир Зеленский

"Все выложил". Зеленский пожаловался на недостаточную помощь США

Ранее Зеленский заявил в интервью Fox News, что Киев может обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его идею по мирному урегулированию конфликта и добавил, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим.

Кастюкевич отметил, что Зеленский не самостоятелен и, по сути, не может ничего никому заявлять, его дело — озвучивать тексты, которые дают западные "сценаристы".

"Украина — не его страна, а украинцы — не его народ, судя по тому, как он относится и к одному, и к другому. Если кто и будет формулировать условия, со временем, когда цели СВО будут достигнуты, то это Россия, но никак не Зеленский", — сказал РИА Новости сенатор.

Он также отметил, что в течение последних полутора лет Россия глобально перестроилась на жизнь в условиях СВО, а российская экономика не просто выжила в условиях санкций, но и развивается.

"И посмотрите на Украину, окончательно превратившуюся в придаток Запада, который уже им и не нужен. Как чемодан без ручки. И вот когда военная помощь Украине прекратится, а произойдет это очень скоро, заокеанские "сценаристы" начнут формировать почву для переговоров", — заключил Кастюкевич.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.