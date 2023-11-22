МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации в среду одобрил закон, предполагающий увеличение минимального размера оплаты труда до уровня в 19,242 тысячи рублей в следующем году. Совфед одобрил закон о льготе по НДС для инвестиционных бриллиантов

МРОТ — показатель, который применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других выплат. Согласно Федеральному закону от 19.12.2022 N 522-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и о приостановлении действия ее отдельных положений", в текущем году МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц.

Показатель в 2024 году вырастет на 18,5 процента, до 19,242 тысячи рублей. При этом соотношение медианной заработной платы и МРОТ не будет ниже 48 процентов.

Отмечается, что дополнительные расходы для работников федеральных госучреждений составят 19,7 миллиарда рублей, работников государственных учреждений субъектов и муниципальных учреждений — 126,4 миллиарда рублей.

Поясняется, что закон поспособствует увеличению зарплаты примерно 4,8 миллиона работников.