МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон выступил с осуждением желания администрации президента США Джо Байдена продолжать оказывать помощь Украине. Видеозапись выступления он опубликовал на своей странице в соцсети X. На Украине назвали объем финансовой помощи, полученной от ЕС

Карлсон возмутился тем, что определяющие политический курс США люди, такие как министр финансов Джанет Йеллен объявила о необходимости продолжения украинского конфликта.

"Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге… Я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — она в восторге от того, что люди умрут! То, что вы видите, это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счет", — сказал он.

Журналист полагает, что на Украине заканчиваются мужское население и она не победит, поэтому нужно прекратить финансирование этой страны. Он отметил, что разумные люди понимают, "что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий".

"Точка. И если вы поддерживаете это, спросите себя почему", — заключил Карлсон.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сказала, что киевский режим полностью зависит от помощи американцев и их союзников и призвала продолжить финансировать ВСУ.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Москвой, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.