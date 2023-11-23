ВАШИНГТОН, 22 ноя — ПРАЙМ. На мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады на пропускном пункте произошел инцидент с автомобилем, мост закрыт, сообщило отделение телеканала ABC News в американском Баффало. Экономист Сакс признал конец гегемонии США

"Произошел какого-то рода взрыв. На месте работает значительное количество сотрудников правоохранительных органов", — сказано в сообщении телеканала.

Очевидцы рассказывают, что устроивший взрыв автомобиль двигался на большой скорости со стороны США и врезался в ограждение, вероятно, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной. По данным СМИ, при взрыве автомобиля, двигавшегося из Канады в США через Ниагарский водопад, погибли два находившихся в салоне человека, ранения получил пограничник.

Местные СМИ цитируют неназванные источники в правоохранительных органах, которые не считают терактом инцидент на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, где, по предварительным данным, погибли два человека.

Ссылаясь на два источника, знакомых с ходом расследования, газета Washington Post пишет, что власти пока не нашли признаков терроризма, но "их понимание может поменяться" по мере продолжения расследования.

Президента США Джо Байдена проинформировали о происшествии, сообщил Белый дом. Слова Йеллен об Украине вызвали возмущение в США

"Президента проинформировали о взрыве автомобиля на пункте въезда "Радужный мост". Он и его команда плотно отслеживают развитие событий", — говорится в релизе.

В администрации США рассматривают взрыв как результат автомобильной аварии, хотя и признают отсутствие всех деталей происшествия, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источник.

Власти США не видят указаний на то, что взрыв автомобиля был терактом, заявила позднее на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

"Никаких признаков террористической деятельности применительно к данной аварии не просматривается", — сказала она, комментируя инцидент на границе двух стран и сообщила, что на фоне случившегося поезда американского национального железнодорожного перевозчика Amtrak временно приостановили движение между штатом Нью-Йорк и Канадой.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не выявило связи инцидента на мосту между США и Канадой с терроризмом и не обнаружило взрывных веществ на месте происшествия, говорится в опубликованном заявлении ведомства. Отмечается, что оно завершило расследование и передало дело об инциденте в ведение местной полиции в качестве дорожного происшествия. Байден прокомментировал уровень цен на бензин в США

Британская газета Daily Mail позднее сообщила, что автомобиль стоил около 300 тысяч долларов, им управлял бизнесмен из Нью-Йорка.

"Выяснилось, что автомобиль <…> был суперкаром стоимостью 300 тысяч долларов, которым управлял бизнесмен из Нью-Йорка", — пишет издание. Речь идет о модели Bentley Flying Spur, отмечает газета.

Как сообщается, 56-летний бизнесмен находился в автомобиле вместе с женой. До происшествия они заезжали в казино Seneca Niagara, но пробыли там всего несколько минут.

"Мы сотрудничаем с правоохранительными органами в расследовании инцидента… Мы проверили и предоставили информацию, касающуюся транспортного средства, которое остановилось у Seneca Niagara Resort & Casino всего на несколько минут до того, как произошло ЧП", — сообщил изданию представитель казино.

Источники сообщили газете, что бизнесмен и его жена не были постоянными посетителями казино и, возможно, были на курорте только для того, чтобы поменять деньги.