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ФТС подтвердила, что на финской границе работает один пункт пропуска
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ФТС России подтвердила, что после закрытия Финляндией еще трех пунктов пропуска для сухопутного пересечения границы с республикой останется единственный пункт пропуска "Лотта" в... ПРАЙМ, 23.11.2023
общество , новости, россия, финляндия, фтс россии, закрытие пунктов пропуска
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. ФТС России подтвердила, что после закрытия Финляндией еще трех пунктов пропуска для сухопутного пересечения границы с республикой останется единственный пункт пропуска "Лотта" в Мурманской области, сообщает ведомство.
Ранее финские власти решили закрыть все КПП на границе с Россией, кроме "Райя-Йоосепи".
"Финляндскими властями принято решение о закрытии в ночь с 23 на 24 ноября еще трех пунктов пропуска на границе с Россией (МАПП "Вартиус", "Куусамо", "Салла"). Таким образом, единственным работающим пунктом пропуска останется МАПП "Райа-Йоосеппи" (сопредельный МАПП "Лотта" в Мурманской области)", — сказано в сообщении.
Правительство Финляндии в связи с ухудшением ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с РФ решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Издание IltaLehti сообщало со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех КПП на границе с РФ. В воскресенье глава МВД страны Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений.