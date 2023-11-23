МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. ФТС России подтвердила, что после закрытия Финляндией еще трех пунктов пропуска для сухопутного пересечения границы с республикой останется единственный пункт пропуска "Лотта" в Мурманской области, сообщает ведомство. Норвегия вслед за Финляндией может закрыть границу с Россией

Ранее финские власти решили закрыть все КПП на границе с Россией, кроме "Райя-Йоосепи".

"Финляндскими властями принято решение о закрытии в ночь с 23 на 24 ноября еще трех пунктов пропуска на границе с Россией (МАПП "Вартиус", "Куусамо", "Салла"). Таким образом, единственным работающим пунктом пропуска останется МАПП "Райа-Йоосеппи" (сопредельный МАПП "Лотта" в Мурманской области)", — сказано в сообщении.

Правительство Финляндии в связи с ухудшением ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с РФ решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Издание IltaLehti сообщало со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех КПП на границе с РФ. В воскресенье глава МВД страны Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений.