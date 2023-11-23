МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украинские чиновники беспокоятся о том, что страна навсегда потеряла значительное количество своих граждан, которые уехали на Запад и нашли там более комфортные условия для жизни, пишет Financial Times. Украина далека от вступления в ЕС, считают во Франции

Ранее корреспондент издания посетил Украину, где обсудил с министром инфраструктуры страны Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым проблему покинувших страну украинцев. "Оба выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенности дома удержат граждан от возвращения", — отметил корреспондент.

По данным газеты, около пяти-шести миллионов украинцев проживают в Европе. Сотрудник неправительственной организации в Харькове указал на возможность того, что более семи миллионов граждан не вернутся на Украину и начнут новую жизнь за рубежом.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что за последние два месяца население страны сократилось на четыре миллиона человек. Кроме того, Украина теряет специалистов, которые будут особенно необходимы для восстановления страны после окончания конфликта.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что постоянный отток населения из Украины может привести к невозможности дальше обслуживать киевский режим.