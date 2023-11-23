МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Текущая ситуация на фронте является затруднительной, но контролируемой, написал в своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Китайцы высмеяли Зеленского после заявлений о покушениях на его жизнь

"Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируемая", — отметил он по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн".

В начале ноября Залужный сообщил в интервью журналу The Economist, что ситуация на поле боя зашла в тупик и он потерял надежду на прорыв, хотя, согласно учебникам НАТО, ВСУ уже должны были "повоевать в Крыму".

Данное высказывание вызвало резкую со стороны Владимира Зеленского, поспешившего опровергнуть слова Залужного.

Украинские и зарубежные СМИ начали писать о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным, а также о том, что последний пользуется огромной популярностью среди сограждан и может представлять угрозу для президента, если решит начать политическую карьеру.

После этого Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. Украинские СМИ посчитали данное высказывание прямым выпадом в адрес Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.