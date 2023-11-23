МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В НАТО нужно создать "военный Шенген", с помощью которого войска стран альянса смогут перемещаться более свободно, считает глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк. Посол назвал "приемлемую для НАТО плату" за ослабление России

Он рассказал в интервью агентству Reuters, что силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении личного состава и боеприпасов.

"Зольфранк заявил, что хотел бы увидеть "военный Шенген", зону свободного военного прохода", — сказано в сообщении агентства.

По его мнению, необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.