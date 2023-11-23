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В НАТО призвали создать "военный Шенген"
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В НАТО нужно создать "военный Шенген", с помощью которого войска стран альянса смогут перемещаться более свободно, считает глава Объединенного командование по тыловому обеспечению... ПРАЙМ, 23.11.2023
общество , новости, нато, запад, военный шенген, александер зольфранк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В НАТО нужно создать "военный Шенген", с помощью которого войска стран альянса смогут перемещаться более свободно, считает глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк.
Он рассказал в интервью агентству Reuters, что силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении личного состава и боеприпасов.
"Зольфранк заявил, что хотел бы увидеть "военный Шенген", зону свободного военного прохода", — сказано в сообщении агентства.
По его мнению, необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.