МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Запад будет использовать санкционную карту против России в 2024 году, принимая во внимание политический календарь, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов. Запад готовит новые санкции против России, сообщил Bloomberg

"Очевидно, что санкционная карта будет использована недругами в наступающем году с учетом российского политического календаря", — сообщил Климов.

По мнению сенатора, документы Европарламента и США указывают на отсутствие ожидаемого эффекта от санкций в отношении России. "Bloomberg сообщил, что ключевые секторы российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после беспрецедентных международных санкций", — добавил политик.

Климов также отметил, что западные недоброжелатели продолжают разрабатывать новые ограничения против России, при этом привлекая "иностранных агентов" — людей, признанных Россией как таковые, которые готовы противостоять своей собственной стране. Подобные действия необходимо рассматривать как внешнее вмешательство во внутренние дела государства, заключил сенатор.