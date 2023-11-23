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https://1prime.ru/society/20231123/842358251.html
В Совфеде рассказали, как Запад использует санкционную карту против России
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будет использовать санкционную карту против России в 2024 году, принимая во внимание политический календарь, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного... ПРАЙМ, 23.11.2023
общество , новости, санкции, россия, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Запад будет использовать санкционную карту против России в 2024 году, принимая во внимание политический календарь, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов.
"Очевидно, что санкционная карта будет использована недругами в наступающем году с учетом российского политического календаря", — сообщил Климов.
По мнению сенатора, документы Европарламента и США указывают на отсутствие ожидаемого эффекта от санкций в отношении России. "Bloomberg сообщил, что ключевые секторы российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после беспрецедентных международных санкций", — добавил политик.
Климов также отметил, что западные недоброжелатели продолжают разрабатывать новые ограничения против России, при этом привлекая "иностранных агентов" — людей, признанных Россией как таковые, которые готовы противостоять своей собственной стране. Подобные действия необходимо рассматривать как внешнее вмешательство во внутренние дела государства, заключил сенатор.