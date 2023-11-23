ПАРИЖ, 23 ноя — ПРАЙМ. Для сохранения суверенитета Парижу требуется "фрекзит" на фоне принятия Европарламентом предложения депутатов о реформе ЕС, в том числе, предусматривающие отмену права вето государств, с целью подготовки союза к расширению "до 35-37 стран-членов", считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Во Франции возмущены из-за решения ЕС по Украине

"ЕС никогда не поменяется изнутри, или же изменится только к худшему. Необходимо избавиться от этого коррумпированного тирана путем "фрекзита" — это единственное решение для свободы и надежды", — написал он в соцсети X.

Филиппо подверг критике идею отмены права стран ветировать те или иные законопроекты, а также предложение о создании "европейской федеральной армии" — "оборонного союза, включающего в себя военные подразделения с постоянной возможностью быстрого развёртывания под операционным командованием Союза".

"Позор Европарламенту, который проголосовал за доклад Верхофштадта, который нацелен на превращение ЕС в государство и исчезновение Франции и других наций", — подчеркнул Филиппо.

Ранее пять депутатов Европарламента, включая бельгийского экс-премьер-министра Ги Верхофштадта, выступили с идеей реформирования основополагающих соглашений ЕС для целей большей интеграции стран-членов. Среди таких предложений: снижение числа решений, требующих единогласного одобрения стран-членов, что будет означать больше власти ЕП и наделение его возможностью выдвигать законодательные инициативы. В тексте документа сказано, что предложения о санкциях можно будет одобрить "квалифицированным большинством".

Кроме того, предлагается превратить ЕК в "исполнительный" орган, сокращенный до 15 членов, вместо 27. По словам Верхофштадта, ЕС "не готов к абсолютной необходимости расшириться до 35-37 членов", потому как даже 27 стран "реагируют медленно, будучи парализованными требованием единогласия".