КАИР, 24 ноя — ПРАЙМ. Четырехдневное перемирие между израильской армией и палестинским движением ХАМАС вступило в силу в пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск). В Израиле подсчитали, во сколько обойдется конфликт в Газе

Ранее стало известно, что стороны достигли при посредничестве Катара первой масштабной договоренности с момента эскалации конфликта 7 октября. Они согласились на четыре дня прекратить боевые действия с целью обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.

Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск), а первая партия израильских заложников, состоящая из 13 человек, будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых — женщины и дети.

В рамках перемирия в сектор Газа каждый день будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.

ХАМАС сообщал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части — о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".

Вместе с тем, движение пригрозило, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в секторе Газа является "короткой паузой", вслед за которой боевые действия "в интенсивном режиме" продолжатся как минимум еще два месяца.