МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Анализ результатов опросов жителей Украины продемонстрировал, что некоторые граждане страны готовы пойти на территориальные уступки, чтобы достичь мира с Россией, передает Bloomberg. Украина внесла крупнейшую немецкую компанию в список "спонсоров войны"

"По данным опросов, небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир", — написало агентство.

Авторы публикации отметили, что спустя год Украина не достигла весомых результатов на поле боя. Кроме того, западные страны постепенно снижают свою поддержку в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

"Евросоюз не справляется с поставками столь необходимых артиллерийских боеприпасов, а в США, которые являются главным спонсором Украины, все чаще проявляются признаки политической усталости. Ослабление помощи может преждевременно вынудить Зеленского начать мирные переговоры с Россией", — заключило издание.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.