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В Подмосковье задержали работников склада Wildberries
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Сотрудники правоохранительных органов задержали 16 работников склада Wildberries в подмосковной Электростали за нарушение миграционного законодательства, сообщила начальник... ПРАЙМ, 24.11.2023
общество , новости, россия, wildberries, полиция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов задержали 16 работников склада Wildberries в подмосковной Электростали за нарушение миграционного законодательства, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
По словам Петровой, каждого из 16 работников оштрафовали по трем статьям, а троих выдворили из страны.
"В ходе рейда в отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ по статье 18.8 КоАП РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по статье 18.10 КоАП РФ и за нарушение иммиграционных правил по статье 18.11 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое нелегальных мигрантов выдворены из страны", — рассказала руководитель пресс-службы.
Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что полиция проверят документы сотрудников сортировочного центра (СЦ) "Электросталь" маркетплейса Wildberries, что может вызвать перебои с отгрузкой и выгрузкой продукции.