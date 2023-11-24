МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов задержали 16 работников склада Wildberries в подмосковной Электростали за нарушение миграционного законодательства, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова. Полиция проверяет документы работников в СЦ Wildberries

По словам Петровой, каждого из 16 работников оштрафовали по трем статьям, а троих выдворили из страны.

"В ходе рейда в отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ по статье 18.8 КоАП РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по статье 18.10 КоАП РФ и за нарушение иммиграционных правил по статье 18.11 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое нелегальных мигрантов выдворены из страны", — рассказала руководитель пресс-службы.

Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что полиция проверят документы сотрудников сортировочного центра (СЦ) "Электросталь" маркетплейса Wildberries, что может вызвать перебои с отгрузкой и выгрузкой продукции.