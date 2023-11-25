МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Релокантам следует понять, что с распростертыми объятиями в России их не ждут, так как они "совершили предательство", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Песков рассказал, кто из уехавших россиян не сможет вернуться обратно

Ранее в ходе пленарного заседания в Госдуме он сказал, что релокантов, совершивших "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен".

"А те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что многие вернувшиеся в страну релоканты не нашли себе работу за границей.

Кроме того, Володин посчитал правильным заявление кинорежиссера Никиты Михалкова, сказавшего, что он не намерен работать с релокантами.

"Некоторые уехавшие из России в Израиль получили там гражданство, а сейчас бегут обратно, отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали", — сказал спикер.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону киевского режима, а остальных родина "всегда ждет".