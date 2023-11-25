МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением принять федеральный закон о русском народе. Россиян предупредили, что новая цель мошенников — дети

Он подчеркнул, что страна должна иметь федеральный закон о русском народе.

"Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации", — заявил он РИА Новости и отметил, что ранее был советский народ, а затем "началась игра слов".

Парламентарий полагает, что на сегодняшний день общество созрело для введения в обиход понятия "русский народ", должна быть единая трактовка.

"Русский народ сегодня — это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Иногда сами чиновники неправильно интерпретируют и путают, искусственно сужая понятие "русский", — пояснил Хамзаев.

По мнению депутата, о народах всегда судили по языкам.

"Россияне — это по Ельцину… Если в Дагестане мы разговариваем даже друг с другом на русском (например, даргинцы с кумыками), то какой мы единый народ? Дагестанский. А глобально — русский. В Дагестане я — аварец. В Москве я — дагестанец. За границей я — русский", — добавил он, цитируя поэта Расула Гамзатова.

Хамзаев подчеркнул, что это не принижает значение национальных языков, их важность и выживаемость, потому что каждый национальный язык "вписан в свои республиканские конституции", но все "мы люди русского мира".