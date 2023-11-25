МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Финские власти не планируют вести политические дискуссии с Москвой по поводу ситуации на восточной границе, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Норвегия вслед за Финляндией может закрыть границу с Россией

"Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне… С Россией не ведется никаких политических дискуссий", — сказал он. Слова премьера приводится на сайте финского общественного вещателя Yle.

Орпо добавил, что Хельсинки не намерены способствовать переговорам по ситуации на границе.

Ранее пограничная охрана Финляндии сообщала, что пограничные уполномоченные представители двух стран проводят регулярные встречи, но переговоры не привели к стабилизирующему ситуацию решению.

Финское правительство ранее заявило, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Позднее Финляндия на месяц, до 23 декабря, закрыла еще несколько КПП, оставив на границе с Россией лишь один работающий пункт — самый северный КПП "Райя-Йоосепи".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

В Москве не исключили, что финские власти могут пойти на полное закрытие границы с Россией, что в таком случае нанесет ущерб интересам Хельсинки, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.