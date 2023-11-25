МОСКВА, 25 ноя —ПРАЙ. Видео, на котором британский премьер Риши Сунак пользуется боковой стороной молотка вместо бойка — пример манипуляции информацией, так как вырван из контекста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запад сотрет историю Украины, заявила Захарова

Ранее британская оппозиционная партия Лейбористов высмеяла Сунака за ролик, где он использует боковую сторону молотка. Захарова отметила, что видео сопровождалось подписью: "Не сын ремесленника. Человек, который ударно заколачивает рабочий люд, сам не в состоянии ударить молотком".

Она пояснила, что в полном фрагменте видео из сюжета телеканала iTV говорится о том, что запись была сделана во время визита Сунака в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии.

"В полной его версии четко видно и слышно, что мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента. Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь ту часть видео, где совет мастера не прозвучал", — написала официальный представитель МИД в своем Telegram-канале.

Захарова также отметила, что данная методика применяется и в с фейках о России, когда цитаты вырывают из контекста или представляют отдельные фрагменты аудио- или видеозаписей, а затем все это преподносят с противоположным смыслом.

"Это и есть манипуляция информацией, те самые "фейки", которые убивают мир. Только с премьер-министром Британии дезинформация носила точечный характер и могла быть купирована. Антироссийская же медиакомпания носит характер пандемии", — подчеркнула Захарова.

Согласно информации издания Independent, видео было снято в ходе визита Сунака в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. В полной его версии мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента. Лейбористская партия опубликовала в своем аккаунте лишь часть видео, где совет мастера не звучит.