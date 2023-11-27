МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Российские компании все чаще ищут сотрудников, способных выполнять несколько задач одновременно, пишет РБК со ссылкой на исследование Robovoice и HeadHunter. Россиянам рассказали, какие сотрудники потеряют работу из-за ИИ

По данным исследования, больше всего в "многостаночниках" нуждаются финансовый, сельскохозяйственный и гостинично-ресторанный секторы, предприятия ЖКХ, лесная и деревообрабатывающая промышленность.

Помимо этого, работодатели также активно ищут коммуникабельных, ответственных, стрессоустойчивых сотрудников, способных работать в команде и вести деловую переписку. Это связано с дефицитом рабочей силы и низкой безработицей, подчеркивается в исследовании.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что кадровый голод становится главным препятствием для развития российской экономики. В июле уровень безработицы в России рекордно снизился до трех процентов. До этого показатель снижался в мае и июне, а в августе зафиксировался на рекордном минимуме.