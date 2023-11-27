2023-11-27T09:19:21+03:00
2023-11-27T09:40:38+03:00
2023-11-27T09:19:21+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231127/842376733.html
Стало известно, в каких сотрудниках компании нуждаются больше всего
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Российские компании все чаще ищут сотрудников, способных выполнять несколько задач одновременно, пишет РБК со ссылкой на исследование Robovoice и HeadHunter. По данным... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , экономика, новости, россия, работа, кадры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Российские компании все чаще ищут сотрудников, способных выполнять несколько задач одновременно, пишет РБК со ссылкой на исследование Robovoice и HeadHunter.
По данным исследования, больше всего в "многостаночниках" нуждаются финансовый, сельскохозяйственный и гостинично-ресторанный секторы, предприятия ЖКХ, лесная и деревообрабатывающая промышленность.
Помимо этого, работодатели также активно ищут коммуникабельных, ответственных, стрессоустойчивых сотрудников, способных работать в команде и вести деловую переписку. Это связано с дефицитом рабочей силы и низкой безработицей, подчеркивается в исследовании.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что кадровый голод становится главным препятствием для развития российской экономики. В июле уровень безработицы в России рекордно снизился до трех процентов. До этого показатель снижался в мае и июне, а в августе зафиксировался на рекордном минимуме.