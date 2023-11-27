МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Национализация "Киевстара" была бы большим упущением, заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео, который недавно стал независимым неисполнительным руководителем совета директоров компании. Три крупнейших банка Израиля сегрегировали активы россиян

"Киевстар" — украинская телекоммуникационная компания, основанная в 1994 году. По состоянию на 2020 год являлась крупнейшим оператором мобильной связи, а также одним из крупнейших интернет-провайдеров широкополосного доступа на Украине. Также в активе компании самая большая инфраструктура связи на Украине — почти 40 тыс. базовых станций. «Киевстар» входит в состав международной группы Veon, 47,9% акций которой принадлежат LetterOne. В числе основателей LetterOne — Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Двое последних в мае прошлого года вышли из числа совладельцев группы.

Согласно официальным данным, 6 октября арестовали все украинские активы российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 463 миллионов долларов, акции "Киевстара" и lifecell и принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в компании "Хелси Украина", где хранится медицинская информация украинцев.

"Мы действительно увидели риск того, что кто-то может решить национализировать "Киевстар". Это было бы очень большой ошибкой для украинского народа", — отметил Помпео в интервью изданию Kyiv Post.

В случае конфискации данная компания перестанет быть привлекательной для инвестиций, так как капитал на Украине окажется незащищенным, а права собственности не уважают, заключил он.

Ранее заместитель руководителя Офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма заявил, что "Киевстар", вероятнее всего, национализируют.