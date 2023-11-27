МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. "СПБ биржа" обратится к правоохранителям для расследования инцидента с заявлением о банкротстве, якобы поданном ею, следует из сообщения торговой площадки. Суд принял решение по делу о жалобе в связи с банкротством Credit Suisse

Ранее 27 ноября в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление ПАО "СПБ биржа" о собственном банкротстве. Заявление поступило в суд 24 ноября. "СПБ Биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство, подчеркнув, что торговая площадка обладает устойчивым финансовым состоянием.

Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии заявления ПАО "СПБ Биржа" о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления, сообщили позже в пресс-службе суда. Причиной отказа стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска, отмечает биржа.

"СПБ биржа" планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента о заявлении о банкротстве, якобы поданном "СПБ биржей". "СПБ биржа" в ближайшее время обратится в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве", — говорится в сообщении.

"Обращаем внимание, что мошенники могут использовать актуальную новостную повестку для реализации преступных действий. "СПБ биржа" просит аккуратно воспринимать любую информацию, которая может появляться в отношении биржи и приводить к импульсивным действиям. СПБ Биржа использует только официальные каналы коммуникаций, такие как сайт, телеграм-канал и профиль социальной сети "ВКонтакте", а также публикует сообщения в верифицированных аккаунтах социальных сетей брокерских компаний", — также говорится в сообщении.

Акции "СПБ Биржи" после ее заявления не изменили динамику и продолжили снижаться, теряя порядка 10%, следует из динамики торгов на Мосбирже. В течение утренних торгов бумаги обваливались почти на 35% — до 63,8 рубля.