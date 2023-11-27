МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Игорь Чалик освобожден от должности замминистра транспорта РФ в связи с истечением срока действия служебного контракта, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

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"Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с истечением срока действия служебного контракта", — говорится в документе.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что Чалик может покинуть свой пост в декабре.

В дальнейшем Чалик планирует перейти на другую позицию — ему будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России, сообщали РИА Новости в министерстве.

Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске Оренбургской области. В 1979 году окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта". В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)" по специальности "Юриспруденция".

Работал вторым пилотом, командиром воздушного судна, пилотом-инструктором.

В 2010-2011 годах занимал должность заместителя генерального директора − директор департамента производства полетов ОАО "Аэрофлот". В 2011−2021 годах был заместителем генерального директора — летным директором "Аэрофлота". С 18 января 2021 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ.