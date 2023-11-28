МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Жизнеобеспечение жителей 15 регионов шести федеральных округов России может быть нарушено в связи со штормовым ветром, порывы которого достигнут 30 метров в секунду, заявили в Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). В Крыму объявлен режим ЧС

"На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров", — сказано в заявлении, опубликованном на сайте института.

По данным исследователей, в зоне риска находятся Краснодарский, Ставропольский, Красноярский и Камчатский края, а также Северная Осетия, Адыгея, Крым, Ростовская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Магагданская и Челябинская области. Шторм также ожидается в Чукотском автономном округе и в северной части островов большой Курильской гряды.

Ранее на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".

В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.