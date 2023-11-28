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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды, сильных ветра и дождей, сообщила пресс-служба ГУМЧС республики со ссылкой на крымский гидрометцентр. "В... ПРАЙМ, 28.11.2023
общество , новости, россия, крым, шторм, циклон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды, сильных ветра и дождей, сообщила пресс-служба ГУМЧС республики со ссылкой на крымский гидрометцентр.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 28 ноября, в течение суток 29 ноября в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/c", — сообщили в ГУМЧС.
На отдельных реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.
Ранее на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон". В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.