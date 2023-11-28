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В Севастополе восстановили электроснабжение
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Электроснабжение, нарушенное в результате последствий разбушевавшейся стихии, восстановлено на всей территории Севастополя, заявила компания "Севастопольэнерго". "В 15.56... ПРАЙМ, 28.11.2023
общество , новости, россия, крым, севастополь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — ПРАЙМ. Электроснабжение, нарушенное в результате последствий разбушевавшейся стихии, восстановлено на всей территории Севастополя, заявила компания "Севастопольэнерго".
"В 15.56 электроснабжение восстановлено у всех потребителей", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.
Без света в Севастополе из-за прошедшего шторма на утро вторника оставалось более тысячи домов, аварийно-восстановительные работы будут завершены к ночи, сообщил ранее губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".
В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.