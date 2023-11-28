СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — ПРАЙМ. Электроснабжение, нарушенное в результате последствий разбушевавшейся стихии, восстановлено на всей территории Севастополя, заявила компания "Севастопольэнерго". В нескольких регионах России предупредили о штормовом ветре

"В 15.56 электроснабжение восстановлено у всех потребителей", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

Без света в Севастополе из-за прошедшего шторма на утро вторника оставалось более тысячи домов, аварийно-восстановительные работы будут завершены к ночи, сообщил ранее губернатор региона Михаил Развожаев.

Ранее на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".

В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.