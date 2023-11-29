МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Мошенники начали использваоть старую схему обмана россиян с помощью звонков от имени "сотового оператора", во время которых они утвреждают, что на телефонный номер жертвы была подана заявка на смену оператора, рассказали РИА Новости в "Билайне".

"Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом представителей сотовых операторов и утверждают, что на их телефонный номер была подана заявка на смену оператора. Когда жертва отвечает, что не оставляла подобных заявок, мошенники предлагают "для обеспечения безопасности номера" сменить пароль в личном кабинете", — рассказали в компании.

Отмечено, что после этого потенциальной жертве приходит сообщение с кодом для сброса пароля с официального номера оператора, этот код злоумышленники просят сообщить, чтобы таким образом получить доступ к номеру телефона и иметь возможность входа в личные кабинеты банков, "Госуслуг" и других сервисов.

Чтобы обезопасить себя, нужно запомнить несколько правил, рассказали в "Билайне". Прежде всего, представители телеком-компаний всегда звонят только со специального короткого номера. Когда звонят с обычного номера, но собеседник представляется оператором — с вами связался мошенник. Также настоящие представители операторов не просят диктовать коды, делиться с ними чувствительной информацией или пересылать какие-то данные на другие номера.

"В случае если мошенник все же получил доступ к номеру телефона, просим незамедлительно связаться с поддержкой "Билайна" любым удобным способом", — добавили в компании.