МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Модель функционирования ОБСЕ, когда организация служит только одной западной идеологии, не работает и угрожает ее существованию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Западу не нужен мир на Украине, заявила Захарова

Представитель МИД отметила, что проблемы, поставленные перед организацией не решены, а лишь усугубились, и модель, при которой ОБСЕ подчиняется только одной идеологии, ведет к развалу организации.

По словам Захаровой, некоторые члены организации начали осознавать ограниченность деятельности ОБСЕ при таком одностороннем подходе. "Если буквально оккупировать только одной идеологией эту структуру, тогда смысла в ней просто нет. И это понимание, оно сейчас, в этом году, начинает пробиваться среди тех, кто еще год назад выступал за абсолютную позицию буквально "прогибания" этой структуры под западные интересы", — заметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее министры иностранных дел стран Балтии отказались участвовать в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье из-за присутствия министра иностранных дел России, Сергея Лаврова. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отказе принять участие во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия российской делегации.

Тем не менее, официальный представитель Евросоюза Петер Стано заявлял, что участие Лаврова в министерской встрече не нарушает антироссийские санкции.

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ запланирована на 30 ноября — 1 декабря 2023 года в Северной Македонии.