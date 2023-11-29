2023-11-29T10:03:38+03:00
2023-11-29T10:03:38+03:00
2023-11-29T10:03:38+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231129/842402080.html
Эксперт назвал провокацией решение Финляндии закрыть границу с Россией
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Решение финской стороны закрыть границу с Россией — наглая и циничная провокация руководства страны, рассказал агентству РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН... ПРАЙМ, 29.11.2023
общество , новости, в мире, россия, финляндия, граница, кпп
https://cdnn.1prime.ru/images/83528/32/835283282.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83528/32/835283282.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83528/32/835283279.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83528/32/835283279.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83528/32/835283276.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83528/32/835283276.jpg
https://1prime.ru/global/20231128/842397991.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — ПРАЙМ. Решение финской стороны закрыть границу с Россией — наглая и циничная провокация руководства страны, рассказал агентству РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Ранее 28 ноября МВД Финляндии заявило о закрытии последнего погранпункта Райа-Йоосеппи — Лотта на границе с Россией.
По мнению эксперта, маловероятно, что 13 декабря все пропускные пункты возобновят свою работу.
"Это абсолютно наглая и циничная провокация руководства Финляндии. Президент страны Саули Ниинистё смотрит в рот американцам и европейцам. Я полагаю, что он хочет бежать впереди паровоза, показывая коллективному Западу во главе с США, что Хельсинки солидарны с Западом в отношении России", — отметил Гусев.
Ранее Финляндия уже закрыла семь пунктов пропуска из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции финских властей и заявил, что российские пограничники следуют инструкциям. Он также отметил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе беспочвенны.
Москва считает, что финские власти могут нанести ущерб собственным интересам, если полностью закроют границу с Россией.