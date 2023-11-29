ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя — ПРАЙМ. Решение финской стороны закрыть границу с Россией — наглая и циничная провокация руководства страны, рассказал агентству РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Финляндия закроет всю границу с Россией в ночь 30 ноября

Ранее 28 ноября МВД Финляндии заявило о закрытии последнего погранпункта Райа-Йоосеппи — Лотта на границе с Россией.

По мнению эксперта, маловероятно, что 13 декабря все пропускные пункты возобновят свою работу.

"Это абсолютно наглая и циничная провокация руководства Финляндии. Президент страны Саули Ниинистё смотрит в рот американцам и европейцам. Я полагаю, что он хочет бежать впереди паровоза, показывая коллективному Западу во главе с США, что Хельсинки солидарны с Западом в отношении России", — отметил Гусев.

Ранее Финляндия уже закрыла семь пунктов пропуска из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции финских властей и заявил, что российские пограничники следуют инструкциям. Он также отметил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе беспочвенны.

Москва считает, что финские власти могут нанести ущерб собственным интересам, если полностью закроют границу с Россией.