КРАСНОДАР, 29 ноя — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа временно прекратила свою работу из-за неблагоприятных погодных условий и шторма, заявил в Росморречфлоте. Керченская переправа приостановила работу из-за сильного ветра

"В связи с неблагоприятными погодными условиями сейчас движение судов по Керченской паромной переправе не осуществляется", — сказано в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что за последние сутки паромами было совершено шесть рейсов, перевезено 407 пассажиров и 240 грузовых автомобилей. Железнодорожные паромы вообще не совершали перевозок из-за более строгих требований к погодным условиям при швартовке.

Согласно прогнозам Росгидромета, утром и днем 29 ноября ожидается дождь и ветер со скоростью до 25 метров в секунду. Однако видимость в Керченском проливе хорошая, а высота волн составляет от 1,3 до 1,5 метров.

Ранее на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".

В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.