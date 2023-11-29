МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Соглашение между Россией и Украиной о правилах пересечения границы жителями приграничных регионов двух государств, заключенное в 2011 году, утратило силу, следует из официального заявления МИД России. Украина неожиданно теряет союзника в Европе

"Девятого ноября 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных районов Российской Федерации и Украины, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, соглашение о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанное в 1993 году, также утратило силу. Прежние правила пересечения границы и координации железнодорожных перевозок между двумя государствами больше не действуют, отмечается в сообщении.