2023-11-29T12:45:19+03:00
2023-11-29T12:45:19+03:00
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2023
https://1prime.ru/society/20231129/842404495.html
Соглашение между Россией и Украиной о пересечении границы утратило силу
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Соглашение между Россией и Украиной о правилах пересечения границы жителями приграничных регионов двух государств, заключенное в 2011 году, утратило силу, следует из официального... ПРАЙМ, 29.11.2023
общество , новости, россия, украина, граница
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Соглашение между Россией и Украиной о правилах пересечения границы жителями приграничных регионов двух государств, заключенное в 2011 году, утратило силу, следует из официального заявления МИД России.
"Девятого ноября 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных районов Российской Федерации и Украины, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, соглашение о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанное в 1993 году, также утратило силу. Прежние правила пересечения границы и координации железнодорожных перевозок между двумя государствами больше не действуют, отмечается в сообщении.