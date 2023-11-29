МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, планировавшего подорвать цистерну на железнодорожной станции, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Медведев прокомментировал теракт с БПЛА у Кремля

" В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "а" части второй статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и частью первой статьи 30 частью второй статьи 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывного устройства)", — сказала представитель ведомства.

По данным следствия, мужчина 1983 года рождения получил задание от "неустановленного лица" и согласился совершить террористический акт за деньги.

"С целью приготовления к совершению вышеуказанного преступления подозреваемый прибыл на участок местности, расположенный в одном из лесопарков в городе Москве, где забрал из заранее обозначенного ему места взрывное вещество, предназначенного для изготовления им самодельного взрывного устройства", — сказано в заявлении.

После этого он поехал на одну из улиц Юго-Западного административного округа Москвы, где забрал детонатор. Однако, мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России до совершения теракта.

Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.