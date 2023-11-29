МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В следующем году повысят зарплаты учителям, представителям МВД и врачам, пишет издание "Известия". Путин подписал закон о повышении МРОТ

Сообщается, что также произойдет индексация зарплат работников социальных учреждений, силовых структур, работников культуры, Росстандарта, Роспотребнадзоры и других.

В материале сообщается, что на выплаты медработникам выделят более 96 миллиардов рублей.

"Для 212 тысяч врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, выделят 37 миллиардов рублей", — следует из закона о бюджете ФОМС на следующий год.

Что касается сотрудников силовых структур, то зарплаты полицейских могут увеличиться на 30-50 процентов, а средняя зарплата учителя по полной ставке будет в 2,5 раза превышать МРОТ. Уточняется, что со следующего года при формировании зарплаты для педагога будут учитываться его опыт и квалификация.

Кроме того, уточняется, что индексация не коснется чиновников в следующем году. До 1 января 2025 года не будет повышения зарплат судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до 19.242 рублей в следующем году. Сообщается, что, в соответствии с законом, с 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%, а с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48 процента вместо 42-х.