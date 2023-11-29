МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В России по итогам третьего квартала достигнут рекордный показатель занятости, сказал член бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков. Голикова отметила рост занятости россиян 15 - 29 лет во втором квартале

"Всего в сфере экономики по данным Росстата задействовано порядка 74 миллионов человек и это самый высокий показатель за современную историю страны", — отметил политик.

По его словам, рост показателей занятости перекликаются с факторами роста ВВП и обусловлены "прежде всего существенным ростом обрабатывающего производства".

"В целом растущая экономика стимулирует как увеличение потребности в новых рабочих местах, так и рост заработной платы", — заключил Шендерюк-Жидков.