2023-11-29T15:49:46+03:00
2023-11-29T15:49:46+03:00
2023-11-29T15:49:46+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231129/842408251.html
Россия побила очередной рекорд занятости в третьем квартале
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России по итогам третьего квартала достигнут рекордный показатель занятости, сказал член бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков. "Всего в сфере экономики... ПРАЙМ, 29.11.2023
общество , новости, россия, занятость, рекорд
https://cdnn.1prime.ru/images/83221/59/832215909.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83221/59/832215909.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83221/59/832215908.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83221/59/832215908.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83221/59/832215907.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83221/59/832215907.jpg
https://1prime.ru/society/20230905/841657609.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В России по итогам третьего квартала достигнут рекордный показатель занятости, сказал член бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков.
"Всего в сфере экономики по данным Росстата задействовано порядка 74 миллионов человек и это самый высокий показатель за современную историю страны", — отметил политик.
По его словам, рост показателей занятости перекликаются с факторами роста ВВП и обусловлены "прежде всего существенным ростом обрабатывающего производства".
"В целом растущая экономика стимулирует как увеличение потребности в новых рабочих местах, так и рост заработной платы", — заключил Шендерюк-Жидков.