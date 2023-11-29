МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Телефонные мошенники начали атаковать детей восьми — десяти лет, требуют отдать все наличные деньги в доме, сообщила газета "Комсомольская правда". Россиян предупредили о мошеннических звонках от "сотового оператора"

"За последние несколько месяцев это явление превратилось в настоящую эпидемию. Телефонные мошенники, которые раньше энергично окучивали пожилых людей, всерьез взялись и за детей. Схему чаще всего используют одну и ту же. Ей уже много лет, просто если со взрослыми она уже почти не проходит, то на школьниках работает без сбоев", — отметил автор материала.

По данным издания, злоумышленник звонит ребенку и сообщает, что родственник попал в больницу. Затем "чужой голос" просит собрать все деньги в доме, какие-либо предметы и сложить их в пакет. "Посылку" забирает специальный курьер.

"История с бабушкой, только на этот раз якобы она самому мальчику (всего лишь 8-летнему!) и позвонила. По крайней мере, так ему в панике показалось — сообщила, что попала в аварию. Трубку перехватила другая женщина. Она сказала, что если бабушка не отдаст деньги, ее посадят в тюрьму", — привел автор статьи одну из историй.

По его словам, ущерб составил 85 тысяч рублей. Россиян предупредили, что новая цель мошенников — дети

Как рассказал "КП" адвокат по уголовным делам Вадим Макшаев, мошенники приобретают персональные данные жертв, в том числе детей, в теневом интернете.

Экс-следователь МВД, адвокат Александр Карабанов объяснил изданию, как защитить детей от действий аферистов. Прежде всего, отметил он, ребенок при звонке от постороннего человека сразу должен обратиться ко взрослым близким. Можно, например, научить детей кодовому слову, которое покажет, что что-то не так. Также ребенку не следует показывать места, где хранятся ценные вещи.

"В любой непонятной или пугающей ребенка ситуации он должен звонить в полицию", — заключил Карабанов.