ХАМАС объявил о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа в четверг
КАИР, 30 ноя — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа в четверг.
Ранее в четверг о продлении паузы в боях на фоне работы посредников по продолжению процесса освобождения пленных заявила израильская армия.
"Было достигнуто соглашение о продлении перемирия на седьмой день Ч четверг", — сказано в заявлении ХАМАС.
Позднее МИД Катара подтвердил продление перемирия на день.
"Представитель МИД (Катара — ред.) Маджид аль-Ансари объявил о достижении израильской и палестинской сторонами соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на один день", — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.
Израиль также подтвердил продление перемирия, пишет газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера страны Биньямина Нетаньяху.
"В канцелярии премьера заявили, что перемирие в Газе продолжится сегодня после того, как недавно был получен список заложников, подлежащих освобождению из сектора Газа. В него включены 10 женщин и детей", — сообщило издание.
Отмечается, что полученный Израилем список соответствует согласованным правилам прекращения огня.
В четверг утром ХАМАС также заявил, что Израиль отказался принимать семь женщин и детей, которые находились в заложниках у движения, и тела троих погибших заложников в обмен на продление перемирия.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились продлить четырехдневное гуманитарное перемирие еще на два дня с целью освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действовало до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
https://1prime.ru/society/20231130/842412607.html