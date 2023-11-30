КАИР, 30 ноя — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа в четверг. ЦБ Израиля оценил финансовые затраты из-за конфликта с ХАМАС

Ранее в четверг о продлении паузы в боях на фоне работы посредников по продолжению процесса освобождения пленных заявила израильская армия.

"Было достигнуто соглашение о продлении перемирия на седьмой день Ч четверг", — сказано в заявлении ХАМАС.

Позднее МИД Катара подтвердил продление перемирия на день.

"Представитель МИД (Катара — ред.) Маджид аль-Ансари объявил о достижении израильской и палестинской сторонами соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на один день", — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

Израиль также подтвердил продление перемирия, пишет газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера страны Биньямина Нетаньяху. ЮАР потребует признать Израиль государством апартеида, сообщили СМИ

"В канцелярии премьера заявили, что перемирие в Газе продолжится сегодня после того, как недавно был получен список заложников, подлежащих освобождению из сектора Газа. В него включены 10 женщин и детей", — сообщило издание.

Отмечается, что полученный Израилем список соответствует согласованным правилам прекращения огня.

В четверг утром ХАМАС также заявил, что Израиль отказался принимать семь женщин и детей, которые находились в заложниках у движения, и тела троих погибших заложников в обмен на продление перемирия.

В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились продлить четырехдневное гуманитарное перемирие еще на два дня с целью освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действовало до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.

Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.