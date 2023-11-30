МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Генеральное консульство Германии в Калининграде закроют с 30 ноября, следует из сообщения на сайте диппредставительства. Минфин Германии оценил дыру в бюджете на 2024 год

"С 30 ноября 2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто", — сказано в публикации.

Причины закрытия не уточняются.

Генконсульство порекомендовало немецким гражданам по консульским и паспортным вопросам обращаться в представительство в Санкт-Петербурге, а по визовым — в визовый отдел посольства Германии в Москве.