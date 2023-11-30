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https://1prime.ru/society/20231130/842416113.html
В Калининграде закроют генконсульство Германии
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Генеральное консульство Германии в Калининграде закроют с 30 ноября, следует из сообщения на сайте диппредставительства. "С 30 ноября 2023 года генеральное консульство в... ПРАЙМ, 30.11.2023
общество , новости, калининград, германия, дипломатия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Генеральное консульство Германии в Калининграде закроют с 30 ноября, следует из сообщения на сайте диппредставительства.
"С 30 ноября 2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто", — сказано в публикации.
Причины закрытия не уточняются.
Генконсульство порекомендовало немецким гражданам по консульским и паспортным вопросам обращаться в представительство в Санкт-Петербурге, а по визовым — в визовый отдел посольства Германии в Москве.