МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Прямая линия" президента России Владимира Путина и ежегодная большая пресс-конференция пройдут 14 декабря в объединенном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин: ФРГ согласна кормить Украину, потому что у страны нет суверенитета

"Четырнадцатого декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента", — сказал Песков в ходе общения с журналистами.

Песков также раскрыл детали организации мероприятия.

"Построено все будет следующим образом: в студии, которая будет специально для этого создана, будут сидеть журналисты. Это российские региональные журналисты, из всех регионов России, федеральные журналисты, а также иностранные журналисты, которые аккредитованы в Москве и продолжают свою работу в Москве", — сообщил он.

По словам Пескова, сбор вопросов для мероприятия начнется 1 декабря. Задать вопрос можно будет по бесплатному номеру 8-800-200-40-40, послать бесплатное СМС на номер 0-40-40 или через сайт moskva-putinu.ru, добавил он. Пресс-секретарь отметил, на сайте также можно узнать и другие варианты подачи вопроса, так как "есть и телефонное приложение для Android, оно в этом году будет работать, и другие варианты". Россию хотят расчленить и разграбить, заявил Путин

Он рассказал, что в колл-центре звонки граждан вместе с телефонистами и волонтерами будут принимать сотрудники ОНФ.

"Конечно же, в сборе вопросов у нас будут участвовать и социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", через них тоже, и через чат-бота, можно отправить видео-вопрос или текстовый вопрос президенту Путину", — сказал Песков.

Впервые прямую линию провели в 2001 году и затем повторяли ежегодно, кроме 2004-го и 2012-го. Формат стал традиционным, хотя и не является закрепленной обязанностью главы государства.

Первая большая пресс-конференция президента состоялась также в 2001 году. Из четырехсот присутствовавших журналистов только 22 участника смогли задать свои вопросы.

В 2020 году прямую линию и большую пресс-конференцию впервые объединили.

Последняя прямая линия состоялась в июне 2021-го. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 68 вопросов в течение чуть менее четырех часов.

Последняя большая пресс-конференция прошла в декабре 2021-го, общение с прессой продолжалось 4 часа 8 минут, президент ответил на 55 вопросов.

В 2022-м ни один из этих форматов не проводили.