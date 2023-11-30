МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Украинские войска не смогут в 2024 году вытеснить Россию с занятых территорий, сообщает портал Euractiv со ссылкой на представителя НАТО. СМИ раскрыло планы Запада на Украину

Выступая на условиях анонимности, источник рассказал порталу, "что Украина вероятно не сможет вытеснить <…> до конца 2024 года".

Отмечается, что Запад выполняет оружейные заказы, особенно на ракеты и боеприпасы, и в целом ведет ускорение военного производства не совсем так, как планировалось.

Данная ситуация поднимает вопросы о дальнейших перспективах для киевского режима в ближайшие месяцы, заключил Euractiv.

Западные СМИ все чаще публикуют материалы, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, поддержка Украины ослабевает. В частности, контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США тормозит утверждение запроса Белого дома о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.